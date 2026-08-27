खाद्य पदार्थों का नियमित करें निरीक्षण : एडीएम

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जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक....संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान जारी रखा जाए। खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने तथा बिना पंजीकरण अथवा लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। यह बात अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने कही। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं एडवाइजरी कमेटी की बैठक वीरवार को हुई।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग अनिल शर्मा ने जिले में खाद्य सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे कार्यों और वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विभाग की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 1,082 खाद्य कारोबारियों का पंजीकरण किया गया है। 151 लाइसेंस जारी किए गए हैं। संवाद...3.10 लाख रुपये वसूला जुर्मानावित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 56 प्रवर्तन सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 26 का विश्लेषण किया। इनमें छह सैंपल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त 104 सर्विलांस सैंपल लिए गए, जिनमें से 22 का विश्लेषण किया और तीन सैंपल गैर-अनुरूप पाए गए। गैर-अनुरूप पाए जाने वाले सैंपलों के मामलों में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न मामलों में अब तक कुल 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।