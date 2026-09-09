Kullu News: बंजार कांग्रेस की जनरल हाउस बैठक आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 03:39 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 03:39 AM IST
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बंजार (कुल्लू)। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बंजार की ओर से 10 सितंबर को जनरल हाउस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें बंजार विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी भाग लेंगे। बैठक में जोनल, पंचायत और बूथ स्तर के सभी पदाधिकारियों के अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और शहरी कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। एपीएमसी के चेयरमैन राम सिंह ने बताया कि जनरल हाउस की बैठक श्रृंगा ऋषि कला मंच बंजार में आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से 10 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का आग्रह किया है।
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