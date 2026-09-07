Kullu News: एक लाख के बिजली बिल ने बुझाई सुगलवास विश्राम गृह की बत्ती

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वन विभाग ने दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह बनाए हैं। सुगलवास स्थित विश्राम गृह में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बावजूद बिजली बिल का खर्च अधिक होने के कारण विभाग ने कनेक्शन कटवा दिया। अब विभाग ने अलग मीटर लगवाने की प्रक्रिया शुरू की है। वन विभाग मंडल किलाड़ के वन उपमंडल अधिकारी रवि गुलेरिया ने बताया कि विश्राम गृह से होने वाली आय के मुकाबले बिजली का बिल काफी अधिक था। सालाना करीब एक लाख रुपये का बिल आ रहा था। इसी कारण कनेक्शन कटवाया गया। अब बिजली बोर्ड को अलग मीटर लगाने के लिए कहा गया है।बिजली बोर्ड पांगी के अधिशासी अभियंता सुनील चंदेल ने बताया कि बिजली कनेक्शन वन विभाग ने स्वयं कटवाया था। विभाग की ओर से नए मीटर के लिए आवेदन किया गया है।