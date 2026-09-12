Kullu News: बस हादसे के मामले में चालक निलंबित

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गौरतलब है कि 28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन ब्यासर से कुल्लू लौट रही बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे का कारण ब्रेक फेल होना बताया गया था लेकिन अब जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एयर ब्रेक बाली बसों में हैंड ब्रेक का विकल्प होता है लेकिन चालक ने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं किया है। इसमें चालक की लापरवाही मानी जा रही है। उपमंडलीय प्रबंधक पथ परिवहन निगम डीके नारंग का कहना है कि डिविजनल स्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें लापरवाही सामने आई है। उसके आधार पर चालक को निलंबित कर दिया गया है और उसे फिलहाल मंडी कार्यालय लगाया गया है।चालक बोला-जिंदगियां बचाने का मिला सिलाचालक प्रवीण कुमार का कहना है कि उन्होंने बस को पहाड़ी से टकराकर लोगों की जान बचाई है लेकिन निगम के अधिकारी मेरा हैसला बढ़ाने के बजाय निलंबित कर रहे हैं और मुझे कुल्लू से मंडी भेजा गया है। जबकि मेरा स्वास्थ्य भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में मैं कैसे मंडी जाऊंगा और सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी मेरी चार साल की नौकरी शेष है लेकिन इतना लंबा समय निगम को देने के बाद भी मुझसे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है।