Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Cunning thieves make off with three lakhs from a rented house in Manali

Kullu News: मनाली में किराये के मकान से तीन लाख ले उड़े शातिर

Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Cunning thieves make off with three lakhs from a rented house in Manali
मनाली। पर्यटन नगरी मनाली के सियाल गांव में चोरों ने एक किराये के मकान को निशाना बनाकर करीब तीन लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए। चोर मकान के दरवाजे का ताला और कुंडी तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखा नकदी व आभूषणों से भरा पर्स लेकर भाग गए। पुलिस थाना मनाली में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निवासी शिवा सियाल गांव में किराये के मकान में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे जब वह घर लौटे तो दरवाजे का ताला और कुंडी टूटी हुई थी। कमरे के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का लॉकर भी खुला हुआ था।
विज्ञापन

छानबीन करने पर पता चला कि उनकी पत्नी का पर्स गायब था। पर्स में करीब तीन लाख रुपये नकद, सोने का एक मंगलसूत्र, चार अंगूठियां और एक चेन के अलावा चांदी की एक जोड़ी पायल रखी हुई थी। चोर इन सभी सामान को लेकर भाग गए। पुलिस थाना मनाली में शिवा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी अभिषेक एस ने कहा कि जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed