Kullu News: मनाली में किराये के मकान से तीन लाख ले उड़े शातिर

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पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निवासी शिवा सियाल गांव में किराये के मकान में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे जब वह घर लौटे तो दरवाजे का ताला और कुंडी टूटी हुई थी। कमरे के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का लॉकर भी खुला हुआ था।छानबीन करने पर पता चला कि उनकी पत्नी का पर्स गायब था। पर्स में करीब तीन लाख रुपये नकद, सोने का एक मंगलसूत्र, चार अंगूठियां और एक चेन के अलावा चांदी की एक जोड़ी पायल रखी हुई थी। चोर इन सभी सामान को लेकर भाग गए। पुलिस थाना मनाली में शिवा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी अभिषेक एस ने कहा कि जांच की जा रही है।