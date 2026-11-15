Kullu News: लाहौल में 16 सड़कें यातायात के लिए बंद

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रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक सड़क सुबह नौ से शाम चार बजे तक खुली रहेगी। नॉर्थ पोर्टल से दारचा तक मार्ग पर यातायात बहाल है। दारचा-सरचू और दारचा-शिंकुला मार्ग पर केवल फोर बाई फोर वाहनों को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक आवाजाही की अनुमति है। इन मार्गों पर स्नो चेन लगाना अनिवार्य किया गया है।ग्राम्फू-बातल मार्ग रविवार सुबह 10 से शाम पांच बजे तक केवल फोर बाई फोर वाहनों के लिए खुला रहेगा। संसारी-किलाड़-तिंदी-तांदी सड़क पर तांदी से कड़ूनाला तक यातायात सुचारु है। सुमदो-काजा-ग्राम्फू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुमदो से लोसर तक मार्ग खुला है, जबकि लोसर से बातल तक फोर बाई फोर वाहनों को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक अनुमति है। संवाद