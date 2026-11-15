Kullu News: कोयल-दत्तनगर सड़क की हालत खस्ता, जगह-जगह गड्ढों से ग्रामीण परेशान

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नित्थर से कोयल तक सड़क ठीक है, लेकिन कोयल से दत्तनगर तक सड़क की हालत बेहद खराब है। यह सड़क लोक निर्माण विभाग के उपमंडल ब्रौ के अंतर्गत आती है। इस सड़क से पंचायत गडेज, नित्थर, देहरा, लोट और दुराह समेत शिल्ली क्षेत्र के ग्रामीणों की आवाजाही होती है। विशेषकर, कोयल गांव के ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रामपुर और दत्तनगर आने-जाने में इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है।स्थानीय निवासी मनोज कुमार, लोकेश, सुनील, अतुल, रमेश, ताराचंद और पवन कुमार समेत ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर कई वर्षों से टारिंग नहीं हुई है। कुछ समय पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क के गड्ढों को भरने का कार्य जरूर किया गया था, लेकिन यह मरम्मत पर्याप्त साबित नहीं हुई। कुछ ही समय बाद सड़क की हालत फिर से खराब हो गई। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि अस्थायी मरम्मत के बजाय सड़क की जल्द मेटलिंग और टारिंग करवाई जाए।कुछ समय पहले सड़क की मरम्मत करवाई गई है। सड़क की टारिंग के लिए करीब 80 लाख रुपये के बजट की आवश्यकता है, जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की ओर से उपलब्ध करवाया जाना है। इस संबंध में एसजेवीएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट और टारिंग के कार्य को लेकर चर्चा की जाएगी।