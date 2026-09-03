फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Consecration of the new temple of Deity Girmal performed.

Kullu News: देवता गिरमल के नए मंदिर का किया शुद्धिकरण

Thu, 03 Sep 2026 07:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:04 PM IST
विज्ञापन
Consecration of the new temple of Deity Girmal performed.
खराहल (कुल्लू)। आराध्य देवता गिरमल ने वीरवार को ढोल-नगाड़ों और नरसिंगों की मंगलमय ध्वनि के बीच नवनिर्मित मंदिर का शुद्धिकरण हवन और देव परंपरा के अनुसार किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देवता से आशीर्वाद लेने गाहर गांव पहुंचे। देवता के मंदिर को नए स्वरूप में तैयार किया गया है। इस पर करीब 20 लाख से अधिक की राशि खर्च हुई है। श्रद्धालुओं के लिए देव भोज की व्यवस्था की की। मंदिर में हवन और शुद्धिकरण के अवसर पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, जिला परिषद सदस्य अनिल राणा, दशमी वारदा, ब्रिडू देवता, पनाणु और सिंहमल तथा थान देवता के कारकून भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन

देवता गिरमल के कारदार कर्ण कोटिया और पनाणु देवता के पुजारी सुरेश दरोगा ने कहा कि मंदिर काफी पुराना हो चुका था। इसको नए सिरे से तमाम हारियानों के सहयोग बनाया है। इसके निर्माण पर 20 लाख से अधिक धन खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि देवता बुधवार को बनोगी गांव से गाहर पहुंचे और वहां पर दो दिन तक देव परंपरा का निर्वहन करते हुए मंदिर में हूम किया। संध्याकाल में देवता गिरमल अपने देवालय के लिए रवाना हो गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed