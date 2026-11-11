Kullu News: मनाली के विकास पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

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इन दिनों मनाली में 15 साल बनाम चार साल की चर्चा सबसे अधिक है। भाजपा के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर लगातार तीन बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस के भुवनेश्वर गौड़ ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह ठाकुर को करीब तीन हजार मतों से हराया था। मौजूदा विधायक का कार्यकाल अभी चार साल का ही हुआ है। ऐसे में दोनों दल अपने-अपने कार्यकाल के विकास कार्यों की तुलना कर रहे हैं।पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर मनाली विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहे हैं। वह सड़कों और पुलों की खस्ता हालत के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। ठाकुर अपने कार्यकाल में खर्च धनराशि का उल्लेख कर केंद्र सरकार की भूमिका बता रहे हैं। दूसरी ओर, विधायक भुवनेश्वर गौड़ पूर्व विधायक के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। गौड़ का कहना है कि उन्होंने चार साल में 15 साल के बराबर विकास कार्य करवाए हैं। दोनों नेताओं के समर्थक भी सोशल मीडिया पर अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं। कहीं, पूर्व विधायक के कार्यकाल के निर्माण कार्यों की तस्वीरें साझा हो रही हैं। कहीं, वर्तमान विधायक के कार्यकाल के स्वीकृत बजट और चल रहे विकास कार्यों का ब्योरा दिया जा रहा है। इस राजनीतिक बहस के बीच जनता का अहम सवाल है कि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है।