Kullu News: मनाली में 15 को होगा जनजातीय गौरव दिवस समारोह

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इस सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनजातीय समाज के उत्थान में योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। जनजातीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के संरक्षण के लिए लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वेशभूषा की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और जनजागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों से समाज में सेवा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और जनजातीय समाज के अधिकारों का प्रतीक है। गौरव सप्ताह के दौरान गोष्ठियों में उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा होगी। एसटी मोर्चा का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुख्य समारोह 15 नवंबर को मनाली स्थित वन्य प्राणी विभाग के सभागार में होगा। कुल्लू जिला के सभी जनजातीय समुदायों से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया गया है।