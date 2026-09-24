Kullu News: डेढ़ महीने के बाद जीभी-छतरी मार्ग पर चलीं बसें

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स्थानीय निवासी हेम राज, राकेश कुमार, छापे राम, मेहर सिंह, गोपाल सिंह, रोशन लाल और देवी चंद ने कहा कि बंजार जाने और घर वापसी के लिए टैक्सियों में 500 से 600 रुपये किराया देना पड़ रहा था। लोक निर्माण विभाग को डंगे के निर्माण के लिए करीब डेढ़ माह का समय लग गया। अब इस डंगे काम पूरा हो गया है। वीरवार से बसों के सभी 10 से अधिक रूट बहाल हो गए है।सभी बसों के नियमित चलने से लोगों को टैक्सियों में अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे जिला कुल्लू व मंडी की लगभग 15 पंचायतों के लोगों को कुल्लू, बंजार, मंडी व अन्य जगहों के लिए आने-जाने की सुविधा मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पवन शर्मा ने कहा कि डंगा लगा दिया है। एचआरटीसी बंजार के अड्डा प्रभारी दीप चंद ने कहा कि भरठीधार में जो डंगा गिरा था, वह अब तैयार हो गया है। कुल्लू, औट और बंजार से चलने वाली सभी सरकारी बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। संवाद