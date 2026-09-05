Kullu News: स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर भाजपा 10 को करेगी प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीपतलीकूहल (कुल्लू)। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की कमी, घटती स्वास्थ्य सुविधाओं और क्षेत्र में बढ़ती नशे की लत के मुद्दे को लेकर भाजपा मनाली मंडल प्रदेश सरकार के खिलाफ 10 सितंबर को पतलीकूहल में प्रदर्शन करेगी। शनिवार को पतलीकूहल में भाजपा मनाली मंडल की मासिक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र मेहरा ने की, जबकि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे।बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी तथा क्षेत्र में बढ़ते नशे के मामलों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। भाजपा मनाली मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र मेहरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों से प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग उठाई जाएगी।पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों से सरकार की नाकामियों के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। संवाद