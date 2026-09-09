Kullu News: बंदरोल सब्जी मंडी बनी बागवानों को पहली पसंद

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आंकड़ों के अनुसार जिले की नौ सब्जी मंडियों में अब तक कुल 7 लाख 94 हजार 450 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा मार्केट यार्ड के बाहर से भी बड़ी मात्रा में सेब का कारोबार हुआ है। अब तक 3 लाख 78 हजार 948 सेब की पेटियां मार्केट यार्ड के बाहर से बाजार में पहुंची हैं। इसमें दस किलो पैकिंग की 1,24,452 और 20 किलोग्राम की पैकिंग में 2,54,496 पेटियां शामिल है। सब्जी मंडी और सीधे बाजार तक पहुंची सेब की पेटियों का आंकड़ा 11 लाख 73 हजार 398 तक पहुंच गया है।बंदरोल मंडी में सबसे अधिक सेब पहुंचने से यह स्पष्ट है कि इस सीजन में बड़ी संख्या में बागवान अपनी उपज को यहां लेकर पहुंच रहे हैं। जिले की मंडियों में बागवानों को सेब की कीमत 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक प्रति पेटी कीमत मिल रही है। अच्छी गुणवत्ता के सेब की उन्हें अच्छी कीमत मिलने से बागवानों में खुशी देखने को मिल रही है।कहां कितनी पेटियां पहुंचींसब्जी मंडी पेटिंयांबंदरोल 256545पतलीकूहल 222060खेगसू 213679भुंतर 65180शाट 13970बंजार 13829निरमंड 6254चौरी बिहाल 2923कुल्लू 10कुल 794450बाक्स,मंडियों में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ी ली है और बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। एपीएमसी की ओर से बागवानों को यहां सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे उन्हें अपने सेब उत्पादन को बेचने में आसानी हो रही है।दीक्षित जरियाल, सचिव, एपीएमसी