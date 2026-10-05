Kullu News: 40 प्रतिभागियों ने चार दिन तक किया योग

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आर्ट ऑफ लिविंग की वरिष्ठ प्रशिक्षक सोनम और कविता मल्होत्रा ने प्रतिभागियों को योग और ध्यान के अभ्यास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। मुख्य प्रशिक्षक सरिता शर्मा ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से कुल्लू में पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से योग और ध्यान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में काम और अन्य जिम्मेदारियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास जरूरी है। उन्होंने लोगों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। संवाद