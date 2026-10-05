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Kullu News: आदित्य ने पांचवां, मयंक ने हासिल किया आठवां स्थान

Mon, 05 Oct 2026 04:17 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 04:17 PM IST
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Aditya secured the fifth position, while Mayank finished eighth.
राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में लाहौल के युवाओं का बेहतर प्रदर्शन
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संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। ओडिशा के महेंद्रगिरि में आयोजित 23वीं एमटीबी नेशनल साइक्लिंग प्रतियोगिता-2026 में लाहौल-स्पीति के दो युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों ने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। डाउनहिल प्रतियाेगिता में तेलिंग गांव के आदित्य वर्धन बौद्ध ने ऑल इंडिया स्तर पर पांचवां, जबकि खंगसर गांव के 16 वर्षीय मयंक डोगरा ने आठवां स्थान हासिल किया।

राष्ट्रीय माउंटेन बाइक साइक्लिंग प्रतियोगिता का आयोजन एक से चार अक्तूबर तक ओडिशा के महेंद्रगिरि में किया गया। इसमें देशभर से पहुंचे प्रतिभाशाली साइकिलिस्टों ने विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आदित्य वर्धन ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए डाउनहिल प्रतियाेगिता में पांचवां स्थान हासिल किया। आदित्य कुल्लू स्थित लॉरेल पब्लिक स्कूल में जमा दो कक्षा के छात्र हैं। खंगसर गांव निवासी संजीव कुमार यंकरपा और संगीता के 16 वर्षीय बेटे मयंक डोगरा ने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए आठवां स्थान हासिल किया है। मयंक भी कुल्लू स्थित लॉरेल पब्लिक स्कूल में जमा एक कक्षा के छात्र हैं। लाहौल-स्पीति साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील और महासचिव अशोक किलेपा ने बधाई दी है। संवाद
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