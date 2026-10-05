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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Kar Seva Dal provided assistance to two families affected by fire.

Kullu News: अग्नि पीड़ित दो परिवारों को कार सेवा दल ने दी मदद

Mon, 05 Oct 2026 06:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:47 PM IST
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Kar Seva Dal provided assistance to two families affected by fire.
कुल्लू। सरवरी बस स्टैंड के सामने खोरीरोप में झुग्गियों में लगी आग से बेघर हुए दो परिवारों की मदद के लिए कार सेवा दल संस्था आगे आई है। आग की घटना में दोनों परिवारों के आशियाने और लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। हादसे के बाद परिवारों के सामने रहने के साथ-साथ रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया था। अग्निकांड में रामा पुत्र मंगू राम के परिवार के छह सदस्य और वीरू पुत्र लट्टू राम के परिवार के तीन सदस्य प्रभावित हुए हैं। दोनों परिवारों के आशियाने जलने से उनके पास दैनिक उपयोग का सामान तक नहीं बचा।
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घटना की जानकारी मिलने के बाद कार सेवा दल संस्था ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई। संस्था की ओर से कंबल, रजाई, गद्दे, बर्तन और आवश्यक राशन उपलब्ध करवाया गया। संस्था के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। संवाद
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