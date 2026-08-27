Kullu News: 12 सड़कें बहाल, किसानों-बागवानों को मिली राहत
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:49 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:49 PM IST
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कुल्लू। जिले में तीन दिनों से मौसम साफ होने से आम लोगों के साथ किसानों-बागवानों का राहत मिली है। लोक निर्माण विभाग को बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए भी उचित समय मिला।
विभाग ने जिले में भूस्खलन से बंद चल रही 28 में से 12 सड़कों को बहाल कर बागवानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। बंद 16 सड़कों को खोलने का काम जारी है। बंद सड़कों में कुल्लू खंड में सबसे अधिक 8 सड़कें हैं।
निरमंड में छह, आनी में चार और बंजार में दो सड़कें बसों एवं छोटे वाहनों के लिए ठप हैं। रायसन क्षेत्र में 11 केवी के फीडर में तकनीकी खराबी आने से बिजली के 30 ट्रांसफार्मर प्रभावित हो गए हैं। ट्रांसफार्मरों को रिस्टोर करने में बिजली बोर्ड के कर्मचारी देर शाम तक डटे हुए हैं। कार्यवाहक उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि मौसम खुलने से बागवानों को सुविधा मिली है। संवाद
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विभाग ने जिले में भूस्खलन से बंद चल रही 28 में से 12 सड़कों को बहाल कर बागवानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। बंद 16 सड़कों को खोलने का काम जारी है। बंद सड़कों में कुल्लू खंड में सबसे अधिक 8 सड़कें हैं।
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निरमंड में छह, आनी में चार और बंजार में दो सड़कें बसों एवं छोटे वाहनों के लिए ठप हैं। रायसन क्षेत्र में 11 केवी के फीडर में तकनीकी खराबी आने से बिजली के 30 ट्रांसफार्मर प्रभावित हो गए हैं। ट्रांसफार्मरों को रिस्टोर करने में बिजली बोर्ड के कर्मचारी देर शाम तक डटे हुए हैं। कार्यवाहक उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि मौसम खुलने से बागवानों को सुविधा मिली है। संवाद
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