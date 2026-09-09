हिमाचल माैसम: इस दिन से फिर बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां, प्रदेश में भूस्खलन से 64 सड़कें बाधित

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिले। राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में दिनभर धूप खिली रही, जबकि धर्मशाला, पालमपुर और चिंतपूर्णी में दोपहर बाद बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। दूसरी ओर चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी में शुष्क मौसम के बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। बुधवार शाम तक प्रदेश में 64 सडृकें आवाजाही के लिए बंद रही। कांगड़ा जिले में सुबह मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली। हालांकि, शाम करीब चार बजे धर्मशाला और पालमपुर में अचानक बादल बरसे। राहत की बात यह रही कि बारिश से बिजली, पेयजल और सड़क नेटवर्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी मार्ग सुचारू रहे।

शक्तिपीठ चिंतपूर्णी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज

ऊना जिले में सुबह बादलों की आवाजाही रही। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि जिले के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहा। दोपहर के समय उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। चंबा में तेज धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। हमीरपुर में सुबह कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इसके बाद मौसम साफ हो गया और दिनभर धूप खिली रही। जिले में पेयजल योजनाएं और यातायात व्यवस्था सामान्य बनी रही। कुल्लू और मंडी में भी पूरे दिन मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार गरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, 13 सितंबर से मानसून के दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।