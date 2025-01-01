Kangra News: धर्मशाला अस्पताल में अचानक खराब हुई एक्स-रे मशीन
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 01 Sep 2026 01:25 AM IST
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धर्मशाला। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में सोमवार को एक्स-रे मशीन अचानक खराब होने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में जांच की सुविधा ठप होने के चलते चिकित्सकों की ओर से एक्स-रे लिखे जाने के बाद मरीजों को मजबूरन निजी लैब का रुख करना पड़ा। सरकारी अस्पताल में नाममात्र शुल्क पर होने वाली जांच के लिए मरीजों को बाहर भारी-भरकम राशि खर्च करनी पड़ी।
उधर, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराधा शर्मा ने कहा कि सोमवार को एक्स-रे मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके सुधार के लिए संबंधित तकनीकी इंजीनियर को सूचित कर दिया गया है। मशीन को जल्द से जल्द ठीक करवाकर अस्पताल में एक्स-रे सेवाएं पूरी तरह सुचारू कर दी जाएंगी।
केस 1: धर्मशाला में रहने वाली प्रवासी प्रेमलता ने बताया कि उनके बेटे को छाती में तेज दर्द होने पर सुबह अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने छाती के एक्स-रे की सलाह दी लेकिन एक्स-रे कक्ष पहुंचने पर मशीन के खराब होने का पता चला। उन्हें बाहर निजी लैब से जांच करवानी पड़ी।
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केस 2: खनियारा से उपचार के लिए पहुंचे मरीज माधो राम ने बताया कि वह खांसी की समस्या से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने एक्स-रे करवाने को कहा लेकिन सरकारी अस्पताल में मशीन बंद होने के कारण उन्हें निजी लैब का सहारा लेना पड़ा। इससे समय की बर्बादी के साथ-साथ जेब पर भी अतिरिक्त खर्च पड़ा।
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उधर, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराधा शर्मा ने कहा कि सोमवार को एक्स-रे मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके सुधार के लिए संबंधित तकनीकी इंजीनियर को सूचित कर दिया गया है। मशीन को जल्द से जल्द ठीक करवाकर अस्पताल में एक्स-रे सेवाएं पूरी तरह सुचारू कर दी जाएंगी।
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केस 1: धर्मशाला में रहने वाली प्रवासी प्रेमलता ने बताया कि उनके बेटे को छाती में तेज दर्द होने पर सुबह अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने छाती के एक्स-रे की सलाह दी लेकिन एक्स-रे कक्ष पहुंचने पर मशीन के खराब होने का पता चला। उन्हें बाहर निजी लैब से जांच करवानी पड़ी।
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केस 2: खनियारा से उपचार के लिए पहुंचे मरीज माधो राम ने बताया कि वह खांसी की समस्या से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने एक्स-रे करवाने को कहा लेकिन सरकारी अस्पताल में मशीन बंद होने के कारण उन्हें निजी लैब का सहारा लेना पड़ा। इससे समय की बर्बादी के साथ-साथ जेब पर भी अतिरिक्त खर्च पड़ा।