Kangra News: रक्षा बंधन पर एचआरटीसी की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे महिलाएं

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एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षा बंधन को लेकर निगम प्रबंधन कार्यालय की ओर से सभी चालकों और परिचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।निर्देशों के अनुसार यदि कोई महिला सरकारी बस को रुकने का इशारा करती है तो चालक के लिए बस रोकना जरूरी होगा। बस नहीं रोकने की शिकायत मिलने पर संबंधित चालक या परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।रक्षा बंधन के दिन अधिक से अधिक बसों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न होने देना है। इसके अलावा सभी डिपो में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी यात्रियों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार रहेंगे।इन नोडल अधिकारियों से करेंगे शिकायतएचआरटीसी की ओर से धर्मशाला में साहिल कपूर (88948-56175), नगरोटा बगवां में अशबिंदू (70091-41532), चंबा में शुगल सिंह (70181-06863), पालमपुर में नीतेश शर्मा (94180-00536), बैजनाथ और जोगिंद्रनगर में शशंक धीमान (94180-00533) और पठानकोट में विजय कुमार (78891-87455) आदि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। किसी भी महिला को रक्षाबंधन के दिन कोई परेशानी हो तो इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।