Kangra News: इंजीनियरिंग कॉलेज में नए विद्यार्थियों का स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 17 Sep 2026 01:55 AM IST
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नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां में बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के स्वागत में फ्रेशर्स डे ‘’आगाज 2026’’ धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में कार्यकारी प्राचार्य डॉ. मोहित धीमान ने नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छात्र कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन को मूलमंत्र बनाकर लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों। कार्यक्रम के दौरान नवागंतुक और वरिष्ठ विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समां बांधा। संवाद
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