Kangra News: बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम, ठंड बढ़ी

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कुछ देर बाद बारिश थम गई और धूप खिल गई। बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ समय के लिए बाजारों और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई। हालांकि, किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।करीब एक सप्ताह बाद हुई बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं, मैदानी इलाकों में दिनभर मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। धर्मशाला में वीरवार को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है। लोग गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं।उधर, साफ मौसम के बीच जिले में हरी सब्जियों की खेती का काम जोर पकड़ चुका है। किसान मूली, मलजम, पालक, धनिया, मेथी, हरे मटर, गोभी और टमाटर समेत अन्य सब्जियां लगा रहे हैं। ऐसे में बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है।