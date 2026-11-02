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पहले उपभोक्ता नकद भुगतान के माध्यम से कूड़ा शुल्क जमा करवाते थे लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और ऑनलाइन लेनदेन की जानकारी नहीं रखने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ऑनलाइन भुगतान में आ रही दिक्कतों का असर नगर निगम की आय पर भी पड़ा है। शुल्क जमा नहीं होने से करीब पांच लाख रुपये की पेंडेंसी हो गई है। ऐसे में निगम के सामने कूड़ा संग्रहण शुल्क की वसूली चुनौती बन गई है। वहीं, जिन उपभोक्ताओं के पास ऑनलाइन भुगतान की सुविधा या जानकारी नहीं है, उनके लिए शुल्क जमा करवाने का वैकल्पिक माध्यम भी स्पष्ट नहीं है।इस संबंध में नगर निगम धर्मशाला के संयुक्त आयुक्त चंद्रवीर सिंह ने बताया कि पहले कूड़ा शुल्क नकद माध्यम से एकत्रित किया जाता था। ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू होने के बाद शुल्क जमा करवाने में आ रही दिक्कतों के चलते पेंडेंसी दिखनी शुरू हो गई है जो अब करीब पांच लाख रुपये तक पहुंच गई है।