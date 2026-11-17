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एचआरटीसी डिपो धर्मशाला की एक वोल्वो बस सोमवार को ट्रायल के लिए मंडी-पठानकोट फोरलेन पर भेजी गई थी। सफर के दौरान तकनीकी खराबी आ जाने के कारण बस रानीताल में ही रुक गई। बीच रास्ते में बस के खराब होने से इसे आगे ले जाने को लेकर काफी परेशानी पेश आई।उधर, एचआरटीसी धर्मशाला के क्षेत्रीय प्रबंधक साहिल कपूर ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रायल पर भेजी गई बस रानीताल में खराब हो गई थी। सूचना मिलते ही बस को ठीक करने के लिए मौके पर मैकेनिक भेज दिए गए थे और मरम्मत के बाद बस को दुरुस्त करवा दिया गया है। संवाद