Kangra News: फोरलेन पर ट्रायल के दौरान रानीताल में खराब हुई वोल्वो बस
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 17 Nov 2026 04:42 AM IST
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धर्मशाला। मंडी-पठानकोट फोरलेन पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की वोल्वो बस का ट्रायल रानीताल पहुंचते ही अटक गया। बस में अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण बीच रास्ते में ही उसके पहिए थम गए और वह आगे नहीं बढ़ पाई।
एचआरटीसी डिपो धर्मशाला की एक वोल्वो बस सोमवार को ट्रायल के लिए मंडी-पठानकोट फोरलेन पर भेजी गई थी। सफर के दौरान तकनीकी खराबी आ जाने के कारण बस रानीताल में ही रुक गई। बीच रास्ते में बस के खराब होने से इसे आगे ले जाने को लेकर काफी परेशानी पेश आई।
उधर, एचआरटीसी धर्मशाला के क्षेत्रीय प्रबंधक साहिल कपूर ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रायल पर भेजी गई बस रानीताल में खराब हो गई थी। सूचना मिलते ही बस को ठीक करने के लिए मौके पर मैकेनिक भेज दिए गए थे और मरम्मत के बाद बस को दुरुस्त करवा दिया गया है। संवाद
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एचआरटीसी डिपो धर्मशाला की एक वोल्वो बस सोमवार को ट्रायल के लिए मंडी-पठानकोट फोरलेन पर भेजी गई थी। सफर के दौरान तकनीकी खराबी आ जाने के कारण बस रानीताल में ही रुक गई। बीच रास्ते में बस के खराब होने से इसे आगे ले जाने को लेकर काफी परेशानी पेश आई।
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उधर, एचआरटीसी धर्मशाला के क्षेत्रीय प्रबंधक साहिल कपूर ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रायल पर भेजी गई बस रानीताल में खराब हो गई थी। सूचना मिलते ही बस को ठीक करने के लिए मौके पर मैकेनिक भेज दिए गए थे और मरम्मत के बाद बस को दुरुस्त करवा दिया गया है। संवाद
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