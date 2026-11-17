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स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर तैनात पुलिस जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी ताकि वीवीआईपी काफिलों की आवाजाही में कोई बाधा न आए और लोगों को भी ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। पुलिस कर्मी वैकल्पिक व्यवस्था कर वाहनों को सुचारु रूप से निकालते रहे। हालांकि, देर शाम तक खराब हुए ट्रक को सड़क से नहीं हटाया जा सका था। संवाद विज्ञापन

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर तैनात पुलिस जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी ताकि वीवीआईपी काफिलों की आवाजाही में कोई बाधा न आए और लोगों को भी ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। पुलिस कर्मी वैकल्पिक व्यवस्था कर वाहनों को सुचारु रूप से निकालते रहे। हालांकि, देर शाम तक खराब हुए ट्रक को सड़क से नहीं हटाया जा सका था। संवाद

सिद्धपुर (नोरबुलिंगा)। तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते शहर में सोमवार को दिनभर वीवीआईपी मूवमेंट रही। इसी व्यस्तता के बीच दोपहर बाद शीला चौक पर इंडियन ऑयल का एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में बंद हो गया। व्यस्त चौराहे पर भारी वाहन के खड़े हो जाने से मार्ग पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने से रुक-रुक कर जाम की स्थिति बनती रही।