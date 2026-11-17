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धर्मशाला में हिमाचल भाजपा की बैठक प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे से होगी।

प्रतियोगिता



धर्मशाला के बीएड कॉलेज में सुबह 10 बजे से मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।

वार्षिक समारोह

डीएवी स्कूल नरवाणा योल में सुबह 10 बजे से वार्षिक समारोह आयोजित किया जाएगा।

गोपाष्टमी

गोपाष्टमी के अवसर पर पंचरुखी गो सदन में पूर्वाह्न 11 बजे से पूजा-अर्चना की जाएगी।

शीत सत्र

विधानसभा भवन तपोवन में आयोजित शीत सत्र की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी।

बैठक