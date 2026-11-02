फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Volunteers carried out a cleanup in Nauhra village.

Kangra News: स्वयंसेवियों ने नौहरा गांव में की सफाई

Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Volunteers carried out a cleanup in Nauhra village.
सचित्र
विज्ञापन

बैजनाथ (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंसल में सात दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर में सोमवार को स्वयंसेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यालय ने नौहरा गांव को गोद लिया है। स्वयंसेवियों ने गांव की नालियों, जल स्रोतों और रास्तों की साफ-सफाई की। बच्चों ने श्रमदान करते हुए गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। इस अभियान में कार्यक्रम अधिकारी राजेश शर्मा और सुमेधा अवस्थी ने भी भाग लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें