Kangra News: स्वयंसेवियों ने नौहरा गांव में की सफाई

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बैजनाथ (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंसल में सात दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर में सोमवार को स्वयंसेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यालय ने नौहरा गांव को गोद लिया है। स्वयंसेवियों ने गांव की नालियों, जल स्रोतों और रास्तों की साफ-सफाई की। बच्चों ने श्रमदान करते हुए गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। इस अभियान में कार्यक्रम अधिकारी राजेश शर्मा और सुमेधा अवस्थी ने भी भाग लिया। संवाद