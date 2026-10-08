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Kangra News: विनोद कुमार बने वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान

Thu, 08 Oct 2026 04:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 08 Oct 2026 04:20 AM IST
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Vinod Kumar becomes President of the Forest Non-Gazetted Employees' Federation.
डाडासीबा (कांगड़ा)। वन परिक्षेत्र डाडासीबा में बुधवार को वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी गठित की गई।
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इस दौरान बैठक में वन परिक्षेत्र अधिकारी डाडासीबा राजेश शर्मा, वन मंडल देहरा की कार्यकारिणी के प्रधान ऋषभ और वन वृत्त हमीरपुर की कार्यकारिणी के सहसचिव अजय कुमार की मौजूदगी में कर्मचारियों ने विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया।
बैठक में विनोद कुमार (वन रक्षक) को प्रधान, सुशील कुमार को उपप्रधान, नितिन कुमार को वरिष्ठ उपप्रधान, करतार सिंह (वन रक्षक) को सचिव, प्रदीप कुमार को कोषाध्यक्ष और राजेश कुमार को मीडिया प्रभारी चुना गया।
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इसके अलावा अजय कुमार को मुख्य सलाहकार और अरविंद कुमार (वन रक्षक) को सलाहकार नियुक्त किया गया। वहीं, मलकीत सिंह और युद्धवीर सिंह को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया।
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नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि महासंघ के माध्यम से वन विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को उचित मंच पर प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। नवनियुक्त कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से जिम्मेदारी सौंपने के लिए सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और महासंघ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।
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