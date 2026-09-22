Kangra News: विनय शर्मा बने ज्वालामुखी कॉलेज पीटीए के अध्यक्ष

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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मंगलवार को पीटीए की आम सभा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉ. चंदन भारद्वाज ने की। नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इसमें विनय शर्मा को अध्यक्ष, मोनिका शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रितु सूद को उपाध्यक्ष और डॉ. अनुपम बहरी को सचिव चुना गया। इनके अलावा अमित राय को संयुक्त सचिव तथा डॉ. संजय कुमार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संवाद