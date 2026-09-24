Kangra News: मुख्याध्यापिका के तबादले पर ग्रामीणों ने लगाए नारे

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पंचायत प्रधान राकेश कुमार, उपप्रधान संजीव भारद्वाज, एसएमसी प्रधान निशा देवी और उपप्रधान पूनम देवी सहित अभिभावकों ने कहा कि रंजना कुमारी विद्यालय में समर्पित भाव से बेहतर सेवाएं दे रही थीं। उनके अचानक तबादले से स्कूल का शैक्षणिक माहौल और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है।ग्रामीणों ने बताया कि इस तबादले को रोकने के लिए पूर्व में एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन बीपीईओ रक्कड़ को सौंपा गया था लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए मुख्याध्यापिका का तबादला तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और शिक्षा विभाग ने जल्द इस जनहितैषी मांग पर संज्ञान लेकर निर्णय नहीं बदला, तो क्षेत्रवासी एकजुट होकर बीपीईओ रक्कड़ के कार्यालय का घेराव करेंगे।