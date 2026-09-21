Kangra News: सड़क किनारे खड़ी कार से टकराई बाइक, धीरा निवासी युवक की मौत

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पुलिस के अनुसार रविवार रात पठियार में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के चालक की तरफ का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह से लहूलुहान होकर गिर पड़े।सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ईशांत को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पठियार में एक शादी समारोह में भाग लेने आए थे और देर रात घर लौटते समय यह हादसा पेश आया।एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 281, 125(2) और 106(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।