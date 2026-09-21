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Kangra News: सड़क किनारे खड़ी कार से टकराई बाइक, धीरा निवासी युवक की मौत

Tue, 22 Sep 2026 07:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 22 Sep 2026 07:41 AM IST
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Bike collides with car parked by the roadside; youth from Dhira dies.
रविवार रात को पठियार में हुई सड़क दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार। स्रोत : जागरूक पाठक
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। थाना क्षेत्र के तहत पठियार में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक ईशांत (20) धीरा के लाहड़ गांव का रहने वाला था। वहीं, घायल जयसिंहपुर के कोसरी निवासी भगदेव सिंह को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है।
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पुलिस के अनुसार रविवार रात पठियार में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के चालक की तरफ का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह से लहूलुहान होकर गिर पड़े।
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सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ईशांत को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पठियार में एक शादी समारोह में भाग लेने आए थे और देर रात घर लौटते समय यह हादसा पेश आया।
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एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 281, 125(2) और 106(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
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