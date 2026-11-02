Kangra News: ग्राम रोजगार सेवकों ने दिवाली से पहले मांगा बकाया

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उन्होंने कहा कि अन्य कर्मचारियों को दिवाली पर महंगाई भत्ते की किस्त और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ लेखापाल मूल वेतन को तरस रहे हैं। सरकार या विभाग ने वेतन भुगतान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।संघ ने सवाल उठाया कि जब व्यवस्था एक है, तो रोजगार सेवकों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री हर वर्ग के लिए राहत दे रहे हैं लेकिन रोजगार सेवकों की समस्याओं पर फैसला नहीं हो सका है।18 वर्षों की सेवा के बाद भी समय पर वेतन नहींरोजगार सेवकों का प्रतिनिधिमंडल कई बार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विभागीय मंत्री से मिल चुका है। सकारात्मक आश्वासन के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कर्मचारियों को 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है। अन्य विभागों के कर्मियों को पदोन्नति मिल रही है जबकि यहां साथी खाली हाथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ ने मुख्यमंत्री को कर्मचारी हितैषी बताते हुए इस दिवाली राहत की उम्मीद जताई है।