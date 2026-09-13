Kangra News: लंबागांव स्कूल में अंडर-19 खेल प्रतियोगिता शुरू

विज्ञापन

मंत्री गोमा ने खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में खेल भावना के साथ हिस्सा लेने और बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यालय में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बास्केटबाल कोर्ट के जीर्णोद्धार के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की।विद्यालय के प्रधानाचार्य विपिन कुमार ने मुख्यातिथि का विद्यालय पहुंचने पर स्वागत किया। समारोह के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता में 32 पाठशालाओं 320 छात्र भाग ले रहे हैं। इस मौके पर एडीपीओ जिला कांगड़ा अतुल कटोच, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता सूद, जिला परिषद सदस्य अभिलाषा कुमारी, जयसिंहपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु राणा और लंबागांव पंचायत प्रधान विजयंत राणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।