Kangra News: सिटी में आज खास

टीबी जांच- स्वास्थ्य खंड शाहपुर के बसनूर में निशुल्क टीबी जांच शिविर सुबह 10 बजे से।शिक्षाकाउंसलिंग-स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय में डीएलएड की रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग सुबह 10 बजे से।बैठकपीटीए-राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के बहुउद्देशीय हॉल में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक दोपहर 1:30 बजे से।रोजगारकैंपस इंटरव्यू- आईटीआई दौलतपुर में अशोक लीलैंड (हिंदुजा ग्रुप) यूएई एलएलसी द्वारा कैंपस इंटरव्यू सुबह 10 बजे से।भर्ती-वर्धमान यार्नज एंड थ्रेड्स लिमिटेड लुधियाना में मशीन ऑपरेटर ट्रेनी के 150 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय पालमपुर में साक्षात्कार पूर्वाह्न 11 बजे से।काम की बातसड़क बंद- रैत-कोहला 2.5 किमी सड़क पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के चलते 30 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वाहन चालक पुहाड़ा-चुड़था, हरनेरा-बड़ज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।