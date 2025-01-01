Kangra News: चंबा के लिए भी ... सीएम से न हो पाई भेंट तो गोबर-काले झंडे लेकर निकाला जुलूस

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प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता जय सिंह ने कहा कि गेट पर उन्हें दोपहर तीन बजे के बाद मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात कही गई थी। इसके बाद उन्होंने विधानसभा परिसर से जोरावर स्टेडियम तक मौन जुलूस निकाला। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दो घंटे तक जोरावर स्टेडियम में रोके रखा और बाद में बताया कि मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं।अधिवक्ता जय सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज चंबा में डॉक्टरों की भारी कमी से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हो रही है। जुलाई में एक युवक और मासूम बच्ची की मौत के मामलों की जांच रिपोर्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मिंजर मेले के दौरान सरोल में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन वहां केवल तीन ओपीडी चल रही हैं।उन्होंने सभी ओपीडी एक ही स्थान पर चलाने और ट्रामा सेंटर जल्द शुरू करने की मांग उठाई। इसके अलावा, उन्होंने एचआरटीसी के बंद पड़े रूटों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि पहले 202 रूट चलते थे, जो बसों की कमी से घटकर 115 से 120 रह गए हैं, जबकि 222 मैकेनिकल कर्मचारियों की जरूरत के मुकाबले केवल 49 ही कार्यरत हैं।