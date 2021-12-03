Kangra News: 20 से 24 तक पालमपुर में रहेंगे मिलेट मैन ऑफ इंडिया

विज्ञापन

असीस नैचुरल्स के सुनील महाजन ने बताया कि यह रिट्रीट शुगर, बीपी और थायराइड जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। प्रतिभागी यहां जीवनशैली में बदलाव और भोजन में मोटे अनाजों (मिलेट्स) को शामिल कर बीमारियों से बचाव व उपचार के तरीके सीखेंगे। रिट्रीट में डॉ. खादर वली के साथ होम्योपैथी चिकित्सक एवं योग शिक्षिका डॉ. सरला भी मौजूद रहेंगी।स्वतंत्र वैज्ञानिक डॉ. खादर वली वर्षों से पारंपरिक मोटे अनाजों (सिरि धान्य) को बढ़ावा दे रहे हैं। कंगनी, कोदो, कुटकी, सांवा और हरी कंगनी जैसे मिलेट्स ग्लूटेन-फ्री होने के साथ फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ये धीरे-धीरे पचते हैं जिससे रक्त में शुगर अचानक नहीं बढ़ती। कम पानी में उगने के कारण ये अनाज किसानों और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हैं। संवाद