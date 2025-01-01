Kangra News: नूरपुर अस्पताल में अब अल्ट्रासाउंड मशीन खराब

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इस कारण गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों में एक हजार से 1500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान तीन बार जांच जरूरी होने से परिवारों पर 4000 से 5000 रुपये का आर्थिक बोझ पड़ रहा है।अस्पताल में हर माह 150 से 175 महिलाओं और सर्जरी के मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच होती थी। मंगलवार को छतरोली की मीणा कुमारी और जोंटा की सुलक्षणा निजी केंद्र में जांच कराने को विवश हुईं। वहीं, हड्डी रोग पीड़ित जीवन कुमार और गंगथ के रमेश कुमार को चिकित्सकों ने टांडा रेफर किया।सामाजिक संगठनों ने नई मशीन की उठाई मांगनई आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन की कीमत करीब 20 लाख रुपये है। मानवाधिकार मंच के अध्यक्ष राजेश पठानिया, गैरी केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अंकित वर्मा, गोसेवा दल के अध्यक्ष अर्पण चावला, आर्य समाज सभा के प्रधान सीपी महाजन और व्यापार मंडल अध्यक्ष अश्विनी सूरी ने सरकार व लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज से शीघ्र मशीन उपलब्ध करवाने की मांग की है।मशीन दो माह से बंद है। कलपुर्जे उपलब्ध न होने से कंपनी ने मरम्मत में असमर्थता जताई है। उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। नई मशीन आने पर ही जांच सुविधा बहाल हो सकेगी। -डॉ. अनुपमा शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, नागरिक अस्पताल, नूरपुर