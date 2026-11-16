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Kangra News: सिटी में आज

Mon, 16 Nov 2026 06:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:21 AM IST
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In the city today
राष्ट्रीय प्रेस दिवस
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राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्यातिथि शामिल रहेंगे।

वार्षिक समारोह

बिनवा स्कूल बैजनाथ में जूनियर विंग का वार्षिक समारोह सुबह 10.30 बजे से आयोजित किया जाएगा।
शताब्दी समारोह
धर्मशाला कॉलेज में शताब्दी समारोह के अंतिम दिन के कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बतौर मुख्यातिथि शामिल रहेंगे।
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अनुष्ठान
पैराग्लाइडिंग साइट बीड़-बिलिंग में धार्मिक अनुष्ठान पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा।

बैठक
नगर परिषद ज्वालामुखी के पूर्व कर्मचारी संघ की बैठक गुप्त गंगा कांगड़ा में पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित होगी।
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