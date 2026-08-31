Kangra News: बालूग्लोआ में पुल के पिलर से टकराया ट्रक, चालक की मौत

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हादसे में चैतड़ू निवासी चालक प्रवीण कुमार (50) पुत्र पोरखी राम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद शव केबिन के भीतर सरियों के बीच बुरी तरह फंस गया था। पुलिस और राहत दल को शव बाहर निकालने में तीन घंटे से अधिक का समय लगा। बचाव कार्य में दो पोकलेन और दो जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। इस दौरान एनएचएआई की टीम भी बचाव कार्य में जुटी रही।पुलिस के मुताबिक ट्रक सरिया लेकर गगल जा रहा था। बालूग्लोआ पहुंचते ही ट्रक बेकाबू हो गया। प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होना हादसे की वजह माना जा रहा है। दुर्घटना के बाद मार्ग पर सरिया बिखरने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मलबा और ट्रक हटाने के बाद ही यातायात सुचारू हो पाया। डीएसपी ज्वालामुखी संजय शर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है।लोअर मैंझा में सड़क से नीचे उतरी पर्यटकों की कारसुलह (कांगड़ा)। विधानसभा क्षेत्र सुलह के तहत लोअर मैंझा में सोमवार शाम एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। हादसे के वक्त कार में चालक समेत चार लोग सवार थे, जो पंजाब से हिमाचल घूमने आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार पालमपुर से परौर की तरफ जा रही थी। मोड़ के पास चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से नीचे जा गिरी। गनीमत यह रही कि कार सवार सभी चारों लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वे बाल-बाल बच गए। सभी सवारियों के सुरक्षित होने के कारण पुलिस में इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।