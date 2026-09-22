Kangra News: मुंबई में समारोह से सरदार शोभा सिंह को दी श्रद्धांजलि

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समारोह के दौरान सरदार सोभा सिंह के जीवन वृत्त और उनकी कला विरासत पर आधारित एक विशेष स्लाइड शो प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन (डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी, मुंबई) के कुलपति प्रो. हिम चटर्जी ने सचित्र व्याख्यान दिया।सरदार सोभा सिंह को ''धौलाधार का संत कलाकार'' बताते हुए प्रो. चटर्जी ने कहा कि उनका पूरा जीवन एक संत सदृश साधक का था। उन्होंने आह्वान किया कि आज की युवा पीढ़ी और कला जगत के विद्यार्थियों को इस महान राष्ट्रपुत्र के जीवन-दर्शन और कला से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रो. चटर्जी ने आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया। उन्होंने घोषणा की कि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स विश्वविद्यालय भी महान कलाकार की स्मृति में विशेष कला कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।हिमाचल मित्र मंडल के अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने आयोजन को महान चित्रकार के प्रति श्रद्धांजलि बताया। वहीं, सरदार सोभा सिंह के नाती एवं सोभा सिंह मेमोरियल आर्ट सोसायटी के महासचिव डॉ. हृदयपाल सिंह ने हिमाचल मित्र मंडल की टीम का आभार व्यक्त किया।