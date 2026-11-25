Kangra News: बीड़-बिलिंग में पर्यटन कारोबार की रफ्तार धीमी
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 25 Nov 2026 03:57 AM IST
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बीड़ (कांगड़ा)। बीड़-बिलिंग में नवंबर के मध्य से ही पर्यटकों की आवाजाही कम होने से पर्यटन कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सप्ताहांत (वीकेंड) और नए सप्ताह की शुरुआत में भी सैलानियों की आमद कम रहने से पर्यटन स्थल की रौनक गायब है। इसका सीधा असर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर भी पड़ा है।
आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को बीड़-बिलिंग में करीब 350 पैराग्लाइडिंग उड़ानें हुई थीं। मंगलवार को यह संख्या घटकर लगभग 235 रह गई। सामान्य दिनों में यहां 200 से 250 उड़ानें होती हैं। पर्यटकों की अच्छी आमद के दौरान यह आंकड़ा 500 के पार पहुंच जाता है।
बीड़ होटल एसोसिएशन के संरक्षक दिनेश पाल ने बताया कि हर वर्ष नवंबर के मध्य से 15 दिसंबर तक पर्यटन कारोबार अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इस वर्ष गर्मियों और बरसात में पर्यटकों की अच्छी आवक को देखते हुए इस अवधि में भी बेहतर कारोबार की उम्मीद थी लेकिन हालात सामान्य वर्षों जैसे ही हैं। अब क्रिसमस, नववर्ष और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संवाद
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आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को बीड़-बिलिंग में करीब 350 पैराग्लाइडिंग उड़ानें हुई थीं। मंगलवार को यह संख्या घटकर लगभग 235 रह गई। सामान्य दिनों में यहां 200 से 250 उड़ानें होती हैं। पर्यटकों की अच्छी आमद के दौरान यह आंकड़ा 500 के पार पहुंच जाता है।
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बीड़ होटल एसोसिएशन के संरक्षक दिनेश पाल ने बताया कि हर वर्ष नवंबर के मध्य से 15 दिसंबर तक पर्यटन कारोबार अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इस वर्ष गर्मियों और बरसात में पर्यटकों की अच्छी आवक को देखते हुए इस अवधि में भी बेहतर कारोबार की उम्मीद थी लेकिन हालात सामान्य वर्षों जैसे ही हैं। अब क्रिसमस, नववर्ष और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संवाद
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