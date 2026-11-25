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आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को बीड़-बिलिंग में करीब 350 पैराग्लाइडिंग उड़ानें हुई थीं। मंगलवार को यह संख्या घटकर लगभग 235 रह गई। सामान्य दिनों में यहां 200 से 250 उड़ानें होती हैं। पर्यटकों की अच्छी आमद के दौरान यह आंकड़ा 500 के पार पहुंच जाता है।बीड़ होटल एसोसिएशन के संरक्षक दिनेश पाल ने बताया कि हर वर्ष नवंबर के मध्य से 15 दिसंबर तक पर्यटन कारोबार अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इस वर्ष गर्मियों और बरसात में पर्यटकों की अच्छी आवक को देखते हुए इस अवधि में भी बेहतर कारोबार की उम्मीद थी लेकिन हालात सामान्य वर्षों जैसे ही हैं। अब क्रिसमस, नववर्ष और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संवाद