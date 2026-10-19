Kangra News: कल खुंडियां में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:41 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:41 PM IST
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खुंडियां (कांगड़ा)। विद्युत उपमंडल खुंडिया के अंतर्गत नाहलियां फीडर में मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के चलते 21 अक्तूबर को बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुंडियां, नाहलियां, कुट, करेड़, चडम्बू, पल्यार, घरना, रोपा, लिहास, लंगा, मौर, छिलगा, फगुरता, कलाई और टिक्कर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत उपमंडल खुंडिया के सहायक अभियंता सुमित कुमार ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। संवाद
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