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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Tomorrow there will be power cut in Khundiyan from 9 am to 5 pm.

Kangra News: कल खुंडियां में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी

Mon, 19 Oct 2026 08:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:41 PM IST
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Tomorrow there will be power cut in Khundiyan from 9 am to 5 pm.
खुंडियां (कांगड़ा)। विद्युत उपमंडल खुंडिया के अंतर्गत नाहलियां फीडर में मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के चलते 21 अक्तूबर को बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुंडियां, नाहलियां, कुट, करेड़, चडम्बू, पल्यार, घरना, रोपा, लिहास, लंगा, मौर, छिलगा, फगुरता, कलाई और टिक्कर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत उपमंडल खुंडिया के सहायक अभियंता सुमित कुमार ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। संवाद
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