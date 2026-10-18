फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   NSS special camp concluded at Sakri School

Kangra News: सकरी स्कूल में एनएसएस का विशेष शिविर संपन्न

Mon, 19 Oct 2026 05:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:50 PM IST
विज्ञापन
NSS special camp concluded at Sakri School
गुलेर (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सकरी में एनएसएस का सात दिवसीय शिविर रविवार को संपन्न हुआ। इसमें 25 स्वयंसेवकों ने भाग लेकर समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण तथा श्रमदान की अनूठी मिसाल पेश की। समापन समारोह की अध्यक्षता उप-प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गुलेरिया ने की।
विज्ञापन

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर के साथ-साथ गोद लिए गांव में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। घर-घर जाकर ग्रामीणों को जल संरक्षण, बेहतर स्वास्थ्य तथा डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक किया। उप-प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि एनएसएस का मूल उद्देश्य स्वयं से पहले आप के सिद्धांत को जीवन में अपनाना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed