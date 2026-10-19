पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चार साल में कोई काम नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश इस समय चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार के पास इससे बाहर निकलने के लिए न कोई सोच है और न ही समझ। उन्होंने सरकार के कामकाज को निराशाजनक बताया। चंबा के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे जयराम ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करना है।

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केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल में भाजपा की सरकार मिलकर प्रदेश का विकास करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रदेश में रुके विकास कार्यों को गति दी जाएगी। कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट है। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में पार्टी को मिली जीत इसका प्रमाण है। वहीं, कांग्रेस की हार से उसकी गुटबाजी उजागर हुई है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कम अंतर से हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दोगुना मेहनत की जा रही है।जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भटियात और लिल्ह में कार्यक्रम शुरू होते ही बिजली गुल हो गई। भटियात में जनरेटर की व्यवस्था कर कार्यक्रम शुरू करना पड़ा, जबकि लिल्ह में भी कुछ ही देर में बिजली चली गई। अधिकारियों ने बिजली पीछे से बंद होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और उनकी आवाज बुलंद रहेगी। अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद बिजली बहाल हो गई।इस दौरान नन्ही पत्रकार सना खान ने जयराम ठाकुर का साक्षात्कार लिया। उनके सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की कल्पना नहीं की थी। परिस्थितियां बनती गईं और समाजसेवा करते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। उन्होंने पांच साल तक हिमाचल की सेवा करने का अवसर देने के लिए जनता, बुजुर्गों और पार्टी नेताओं का आभार जताया। सना के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए उन्होंने बिटिया को शुभकामनाएं भी दीं।