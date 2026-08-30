Kangra News: सिटी में आज खास

प्रभात फेरी-गुग्गा छतरी मंदिर सलोह में सुबह 8 बजे से सलोह, अरला और कथियाड़ा होकर पहली फेरी निकलेगी।महोत्सव-जेपी फार्म गारन राजा का तालाब में दोपहर एक से शाम चार बजे तक नौ दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव होगा।कथा-शाहपुर में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान का आध्यात्मिक सत्संग शाम छह बजे से। साध्वी भाग्यश्री भारती कथा सुनाएंगी।खेलकूदप्रतियोगिता-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बाल) गरली में अंडर-14 ब्लॉक स्तरीय छात्र-छात्राओं की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 9:30 बजे से होगी।बैठकपीटीए गठन-वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी में पीटीए गठन के लिए दोपहर 12:30 बजे बैठक आयोजित होगी।चुनाव-माता महाकाली मंदिर कमेटी, नागन (खड़ानाल) की नई कार्यकारिणी के चुनाव शाम 3 बजे पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में होंगे।काम की बातट्रैफिक डायवर्ट-नगरोटा बगवां में एनएचएआई के वाहन ओवरपास (वीओपी) निर्माण कार्य के चलते 4 सितंबर तक नगरोटा बाईपास क्षेत्र की मौजूदा एमडीआर सड़क सभी वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस अवधि में वाहनों की आवाजाही कवाड़ी-चाहड़ी-भट्टू चौक-रनूंह मार्ग से होगी।