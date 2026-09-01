Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:56 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:56 AM IST
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धार्मिक
फेरी-गुग्गा छतरी मंदिर सलोह की दूसरी फेरी सुबह आठ बजे ठाकुरद्वारा, घडूं, दैहण, मनसिंबल और ठम्बा आदि गांवों में जाएगी।
कथा-शिव मंदिर धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम तीन बजे तक किया जाएगा।
खेलकूद
फाइनल मुकाबले- बाल स्कूल गरली में अंडर-14 ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले सुबह 9:30 बजे से होंगे।
समापन- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलियाड़ा में ब्लॉक स्तरीय अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर दो बजे होगा।
स्वास्थ्य
जांच शिविर-स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत घिरथोल और पंतेहड़ में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
सामाजिक
कैंडल मार्च- नेपाल त्रासदी में जान गंवाने वालों की आत्म शांति के लिए दाड़ी में गोरखा समुदाय की ओर से शाम पांच बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
काम की बात
सड़क बंद-अपर सांबा से लोअर सांबा सड़क पर इंटरलॉक पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य के चलते 2 से 9 सितंबर तक सभी प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। पीडब्ल्यूडी ने असुविधा से बचने के लिए वाहन चालकों से इस अवधि में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है।
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फेरी-गुग्गा छतरी मंदिर सलोह की दूसरी फेरी सुबह आठ बजे ठाकुरद्वारा, घडूं, दैहण, मनसिंबल और ठम्बा आदि गांवों में जाएगी।
कथा-शिव मंदिर धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम तीन बजे तक किया जाएगा।
खेलकूद
फाइनल मुकाबले- बाल स्कूल गरली में अंडर-14 ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले सुबह 9:30 बजे से होंगे।
समापन- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलियाड़ा में ब्लॉक स्तरीय अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर दो बजे होगा।
स्वास्थ्य
जांच शिविर-स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत घिरथोल और पंतेहड़ में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
सामाजिक
कैंडल मार्च- नेपाल त्रासदी में जान गंवाने वालों की आत्म शांति के लिए दाड़ी में गोरखा समुदाय की ओर से शाम पांच बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
काम की बात
सड़क बंद-अपर सांबा से लोअर सांबा सड़क पर इंटरलॉक पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य के चलते 2 से 9 सितंबर तक सभी प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। पीडब्ल्यूडी ने असुविधा से बचने के लिए वाहन चालकों से इस अवधि में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है।