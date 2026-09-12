Kangra News: पंद्रह सौ रुपये के वादे पर कांग्रेस सरकार को घेरा, लगाए नारे

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प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर की अगुवाई में महिलाओं ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से भाजपा जिला कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है और जनता के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने का झूठा वादा कर ठगा गया।रैली में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय शर्मा, जिला अध्यक्ष रागिनी रकवाल, जिला महामंत्री राजेश राणु, अभिमन्यु भट्ट, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा चौधरी, मंडल अध्यक्ष लता ठाकुर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।भाजपा कार्यालय में काटा शांता कुमार के जन्मदिन का केकभाजपा जिला कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के शनिवार को मनाए जाने वाले जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शांता कुमार की मौजूदगी में केक काटा गया। त्रिलोक कपूर और अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। शांता कुमार ने कहा कि पालमपुर में भाजपा निरंतर ऊंचाइयों को छू रही है। इसके लिए उन्होंने त्रिलोक कपूर और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी।