Kangra News: सिटी में आज खास

स्वास्थ्यविशेष ओपीडी-आईएमए भवन धर्मशाला में निशुल्क जांच के लिए विशेष ओपीडी का सुबह 10 बजे से।श्रद्धांजलिमाल्यार्पण-सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार थुरल नलेहड़ में बलिदानी हवलदार जनक सिंह राणा को पूर्वाह्न 11 बजे श्रद्धांजलि देंगे।धार्मिकभंडारा-शिव मंदिर नरवाणा धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा के समापन पर भंडारा दोपहर 12 बजे के बाद।समापन-गुग्गा छतरी मंदिर सलोह में शांति हवन के साथ गुग्गा नवमी मेले का समापन दोपहर बाद 3 बजे।कथा-दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से डमटाल के सरना में पांच दिवसीय श्रीकृष्ण कथा शाम 6 बजे से।काम की बातअस्पताल सेवाएं-नागरिक अस्पताल कांगड़ा में डॉ. अमरीक और डॉ. अरुण अपनी सेवाएं देंगे।सड़क बंद-रैत-कोहला 2.5 किमी सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के कार्य के चलते 30 सितंबर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। वाहन चालक इस दौरान पुहाड़ा-चुड़था, हरनेरा-बड़ज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।बिजली बंद-विद्युत लाइनों के रख-रखाव कार्य के चलते धर्मशाला के डिपो बाजार, अपर डिपो बाजार व आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मौसम खराब रहने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन होगा।