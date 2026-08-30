Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:19 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:19 AM IST
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खेलकूद
ज्वाला चैस क्लब की शिवालिक इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल ज्वालामुखी में सुबह 10 बजे से चैस प्रतियोगिता होगी। इसमें 150 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
बास्केटबाल-नगर परिषद कांगड़ा के मैदान में राज्य स्तरीय अंडर-17 प्रतियोगिता के लिए लड़के और लड़कियों के ट्रायल सुबह 10 बजे से।
सेहत
नेत्र जांच-आईएमए भवन धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शिविर का आयोजन किया जाएगा।
रक्तदान-इंदौरा बैरियर चौक (इंदपुर रोड) पर सुबह 10 बजे से श्री सत्य साई सेवा संगठन रक्तदान शिविर लगाएगा।
टीबी जांच-गोपालपुर के जिया में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर होगा। पोर्टेबल मशीन से एक्स-रे किए जाएंगे।
धार्मिक
महोत्सव-जेपी फार्म गारन राजा का तालाब में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव होगा।
कथा-शाहपुर में शाम 6 बजे से दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान का आध्यात्मिक सत्संग होगा। साध्वी भाग्यश्री भारती कथा सुनाएंगी।
काम की बात
बिजली बंद-विद्युत उपमंडल धर्मशाला-1 के तहत कचहरी और एजुकेशन फीडर के अंतर्गत आईपीएच कॉम्प्लेक्स, यात्री निवास, जोनल व आयुर्वेदिक अस्पताल, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, टेलीफोन एक्सचेंज, सीई ऑफिस, पीडब्ल्यूडी, एसपी ऑफिस, कचहरी अड्डा, डीसी ऑफिस, मिनी सचिवालय, केसीसीबी, पुलिस लाइन, वर्कशॉप चरान खड्ड, एक जोत कॉलोनी, सरस्वती नगर, सिविल बाजार, सिविल लाइन, डिपो बाजार, गोरखा कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, आकाशवाणी, कॉलेज परिसर, स्टेडियम, जवाहर नगर, माइक्रोवेव, टी-एस्टेट नरघोटा, एजुकेशन बोर्ड आदि क्षेत्रों में दोपहर 1 से शाम 3 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।
अस्पताल सेवाएं-नागरिक अस्पताल कांगड़ा में डॉ. मीनाक्षी आपातकालीन सेवाएं देंगी।
विज्ञापन
ज्वाला चैस क्लब की शिवालिक इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल ज्वालामुखी में सुबह 10 बजे से चैस प्रतियोगिता होगी। इसमें 150 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
बास्केटबाल-नगर परिषद कांगड़ा के मैदान में राज्य स्तरीय अंडर-17 प्रतियोगिता के लिए लड़के और लड़कियों के ट्रायल सुबह 10 बजे से।
सेहत
नेत्र जांच-आईएमए भवन धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शिविर का आयोजन किया जाएगा।
रक्तदान-इंदौरा बैरियर चौक (इंदपुर रोड) पर सुबह 10 बजे से श्री सत्य साई सेवा संगठन रक्तदान शिविर लगाएगा।
टीबी जांच-गोपालपुर के जिया में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर होगा। पोर्टेबल मशीन से एक्स-रे किए जाएंगे।
धार्मिक
महोत्सव-जेपी फार्म गारन राजा का तालाब में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव होगा।
कथा-शाहपुर में शाम 6 बजे से दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान का आध्यात्मिक सत्संग होगा। साध्वी भाग्यश्री भारती कथा सुनाएंगी।
काम की बात
बिजली बंद-विद्युत उपमंडल धर्मशाला-1 के तहत कचहरी और एजुकेशन फीडर के अंतर्गत आईपीएच कॉम्प्लेक्स, यात्री निवास, जोनल व आयुर्वेदिक अस्पताल, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, टेलीफोन एक्सचेंज, सीई ऑफिस, पीडब्ल्यूडी, एसपी ऑफिस, कचहरी अड्डा, डीसी ऑफिस, मिनी सचिवालय, केसीसीबी, पुलिस लाइन, वर्कशॉप चरान खड्ड, एक जोत कॉलोनी, सरस्वती नगर, सिविल बाजार, सिविल लाइन, डिपो बाजार, गोरखा कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, आकाशवाणी, कॉलेज परिसर, स्टेडियम, जवाहर नगर, माइक्रोवेव, टी-एस्टेट नरघोटा, एजुकेशन बोर्ड आदि क्षेत्रों में दोपहर 1 से शाम 3 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।
अस्पताल सेवाएं-नागरिक अस्पताल कांगड़ा में डॉ. मीनाक्षी आपातकालीन सेवाएं देंगी।