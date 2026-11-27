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मकान मालिक राजेश शर्मा का परिवार दिल्ली में रहता है और मकान लंबे समय से बंद था। बुधवार सुबह राजेश के बड़े भाई राम कुमार खेतों में गए तो उन्हें वहां एक काला बैग मिला। बैग में परिवार के सदस्यों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। इसके बाद उन्होंने घर जाकर जांच की तो घटना का पता चला।चोर घर के सभी कमरों को खंगाल चुके थे। हालांकि, कृत्रिम गहने एक जगह छोड़ दिए गए। मकान से कितना सामान चोरी हुआ है, इसका पता राजेश शर्मा के घर पहुंचने के बाद ही चलेगा। उन्होंने दिल्ली से ही घटना की ऑनलाइन शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है।